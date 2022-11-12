Зеленский описал отношения с женой во время войны: "Это моя энергия"

Глава государства поделился, что ему никто не готовит завтрак.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отношениях с женой Еленой во время войны, когда супруги вынуждены жить отдельно.

Об этом глава государства сказал в интервью CNN.

Заметим, что это было совместное интервью супругов Зеленских, во время которого ведущая спросила, чем они поддерживают друг друга в столь непростое время.

"Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия", – высказался президент о первой леди.

"Я хотел ответить на ваш вопрос с самого начала, когда Елена рассказывала, как готовит завтрак для детей утром, как готовит одежду для них. И я хотел сказать, что у меня нет такой возможности – никто не готовит мне завтраки. Я имею в виду, что у нас сложный период", – поделился Зеленский.

Он также утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, живут ли сейчас супруги в отдельности.

Глава государства также прокомментировал совместное интервью с супругой, в котором они рассказали о нынешней ситуации в Украине.

"Украина не начинала эту войну. Но украинское общество, объединившись, показало пример сплоченности и сопротивления. В интервью CNN мы откровенно рассказали о том, что дает силы просыпаться утром и вдохновляет двигаться дальше. Останавливаться нельзя. Должны продолжать борьбу", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала, что они с мужом видятся крайне редко – в основном на работе в Офисе президента или во время интервью. Однако супруги чувствуют и поддерживают друг друга, находятся на постоянной связи.

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