Зеленский назначил новых руководителей Тернопольской и Волынской областей

Президент Украины Владимир Зеленский совершил кадровые перестановки в руководстве областных государственных администраций. Согласно подписанным указам, Тернопольщина получила полноценного руководителя, а на Волыни назначен временный исполняющий обязанности председателя ОВА (ОГА).

Об этом говорится в официальных документах, опубликованных на сайте Офиса Президента.

Кто стал главой Тернопольской ОВА

Согласно указу №45/2026, главой Тернопольской областной государственной администрации назначен — Тарас Пастух.

«Назначить Пастуха Тараса Тимофеевича главой Тернопольской облгосадминистрации», — отмечается в тексте указа.

Кто стал главой Волынской ОВА

В то же время указом №44/2026 президент определил руководителя для Волынской области. Исполнение обязанностей председателя Волынской ОВА (ОДА) временно возложено на Романа Романюка. Он возглавляет регион до момента назначения постоянного руководителя администрации.

Ранее начальником ОВА был Иван Рудницкий. Однако по указу №43/2026 его уволили с этой должности. Однако Владимир Зеленский по указу №46/2026 назначил его замглавы СБУ.

«Назначить Рудницкого Ивана Львовича заместителем Председателя Службы безопасности Украины», — говорится в документе.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский 2 января начал до сих пор проводить масштабные кадровые изменения как в политике, так и в спецслужбах.