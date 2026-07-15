Зеленский определился с новым премьером: Рада получила представление на главу правительства

В Раду поступило представление президента на должность премьер-министра / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский официально направил в парламент представление о назначении действующего председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого на должность нового руководителя украинского правительства.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

Когда будет решение парламента

Спикер парламента подтвердил получение соответствующего документа от главы государства и готовность депутатского корпуса к работе. Голосование за кандидатуру должно состояться в ближайшее время после соблюдения всех необходимых парламентских процедур.

Реклама

«В Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность Премьер-министра Украины», — отметил Руслан Стефанчук.

Что известно о Сергее Корецком

Сергей Корецкий является выходцем из крупного бизнеса, который прошел путь от аналитика до генерального директора группы компаний «Континиум», а впоследствии возглавил сеть АЗС WOG. Позже он перешел на государственную службу, став директором «Укрнафти» и «Укртатнафты», а с 28 апреля 2025 года возглавил правление НАК «Нафтогаз Украины».

Его кандидатуру на эти должности лично согласовывал Владимир Зеленский, чьим главным требованием был поиск эффективного топ-менеджера с рынка, который «не будет воровать». Президент высоко оценил способность Корецкого обеспечивать национальные интересы в сложной энергетической сфере даже при российских ударах по инфраструктуре.

Чиновника уже давно рассматривали как вероятного руководителя Кабмина, однако ранее он отказывался от предложения возглавить правительство. Теперь же его результативная стратегия и привлечение достаточных объемов газа для прохождения зимы стали решающими факторами для назначения.

Реклама

Сам глава государства публично подтвердил свой выбор, назвав чиновника самым подготовленным человеком на должность премьер-министра в преддверии сложной зимы. По словам президента, кандидат уже готовится к заседанию с парламентской фракцией, где будет детально обсуждаться будущий состав Кабинета министров.

Новости партнеров