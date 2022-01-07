Зеленский во время спуска с горы в заснеженных Карпатах поздравил украинцев с Рождеством (видео)

Зеленский во время спуска с горы в заснеженных Карпатах поздравил украинцев с Рождеством (видео)

Из столицы в Карпаты глава государства добирался автомобильным транспортом.

Президент Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Карпатах поздравил украинцев с Рождеством.

Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в соцсети.

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"Наша Украина. Наши горы. Вижу наши Карпаты. Наши люди. Всех с Рождеством", – сказал Владимир Зеленский.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на отдых в горнолыжный курорт Буковель. Из столицы в Карпаты глава государства добирался автомобильным транспортом.

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