Зеленский во время спуска с горы в заснеженных Карпатах поздравил украинцев с Рождеством (видео)

Из столицы в Карпаты глава государства добирался автомобильным транспортом.
Президент Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Карпатах поздравил украинцев с Рождеством.
Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в соцсети.
"Наша Украина. Наши горы. Вижу наши Карпаты. Наши люди. Всех с Рождеством", – сказал Владимир Зеленский.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на отдых в горнолыжный курорт Буковель. Из столицы в Карпаты глава государства добирался автомобильным транспортом.
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