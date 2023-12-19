Зеленский остро отреагировал на "сигналы относительно частичного участия" Украины в НАТО

Зеленский подчеркнул, что "НАТО для Украины самый мощный вариант".
Владимир Зеленский считает, что любые сигналы от партнеров о вероятном "частичном" вступлении Украины в НАТО "это бред".
Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время итоговой пресс-конференции во вторник, 19 декабря.
"НАТО для Украины самый мощный вариант. Нас не приглашают в НАТО. И сигналы относительно частичного участия — это, честно говоря, бред. Мы ни разу не получали приглашения от одного из партнеров. И меня сложно представить, как это может быть", — сказал остро Зеленский.
Ранее президент Украины ответил, обсуждал ли Зеленский с Орбаном войну и прекращение огня.
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