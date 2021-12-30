Зеленский осуществил мечту 17-летнего парня, преодолевшего тяжелую болезнь

Юноша мечтал о том, что выздоровеет и сфотографируется с президентом Украины.

Президент Владимир Зеленский в канун новогодних праздников встретился с 17-летним Василием Ковачем из Закарпатья. Юноша преодолел тяжелое онкозаболевание и мечтал сфотографироваться с главой государства.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Молодой человек начал лечение в начале 2021 года во Львове. В конце июля из-за агрессивной формы болезни Василию сделали трансплантацию костного мозга. Донором стала его 8-летняя сестра. Сейчас юноша продолжает лечение амбулаторно. Он мечтал о том, что выздоровеет и сфотографируется с президентом Украины.

"Здоровье — это самое главное. Желаю тебе преодолеть все вызовы и выйти победителем. А мечту о фото с президентом осуществить несложно", — сказал Зеленский и подарил парню на память часы.

Также глава государства призвал, чтобы украинцы охотнее становились донорами костного мозга, чтобы "историй победы над тяжелой болезнью было больше".

Напомним, что уже 10 лет раздел "Помощь" на ТСН.ua помогает спасать жизнь украинцев.