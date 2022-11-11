Зеленский отчитался об очередном заседании Ставки: "Мы продолжаем освобождать землю от оккупантов"

Зеленский рассказал, что будет первоначально происходить на недавно освобожденных территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 ноября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"Заслушал доклады по ситуации на передовой, и в частности, на Южном направлении фронта. Мы продолжаем освобождать нашу землю от оккупантов", — отчитался Зеленский у себя в Телеграм.

На заседании определили первоочередные меры по стабилизации ситуации на недавно деоккупированных территориях.

"Должны вернуть мирную жизнь нашим людям. Они этого долго ждали", — отметил президент.

Также обсудили усиление защиты энергетической инфраструктуры от вражеских атак и восстановление пострадавших в результате российских обстрелов объектов. Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть максимально готова к зиме.

"Все для этого делаем. Верим в Вооруженные Силы Украины. Работаем ради победы. Слава Украине!" – написал президент.

Напомним, в Херсоне 11 ноября люди вышли с флагами в ожидании Вооруженных Сил Украины. Местные жители, находившиеся в российской оккупации с марта 2022 года, не сдерживают эмоций. Однако официальной информации о вхождении украинской армии в город пока нет.

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