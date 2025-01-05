Зеленский отказался давать интервью подкастеру из США на русском языке

Зеленский опроверг тезис журналиста, что русский язык в Украине запрещен.
Президент Владимир Зеленский отказался давать интервью американскому подкастеру Лексу Фридману на русском языке.
Об этом идет речь в самом интервью Фридману, которое опубликовал youtube-канал Офиса президента.
Журналист заверил, что украинский язык важен, но попросил, может ли президент общаться на русском.
"Я прекрасно владею русским языком. Конечно, я все понимаю, о чем вы говорите, но я не могу все интервью отвечать вам на русском. Я же ничего не придумываю, вы сегодня все видите. Сегодня было 73 ракетных удара по нам, погибли люди. Сегодня было более 100 дронов. И это же ежедневная история. людях, которым еще недавно рассказывали, что они защищают русскоговорящих. Поэтому я не уважаю ни руководителя сегодняшней России, ни этот народ", – говорит Зеленский.
Президент подчеркнул, что он не хочет дать Путину еще один случай заявить, что украинцы и россияне якобы "один народ", потому что говорят по-русски.
"Они говорят на языке оружия. А мы – мирные люди, которые хотят себя защитить", – объяснил он.
Зеленский напомнил, что в начале полномасштабной войны он обращался к русским на русском.
"Ноль. Они немые. Они не слышат. Причины разные. Поэтому поскольку эти люди глухи и начали оккупацию якобы с защиты русского языка, я искренне их презираю. Поэтому я хотел бы давать интервью на украинском языке. Для меня это очень важно", – говорит глава государства.
Также Зеленский опроверг тезис журналиста, что русский язык в Украине запрещен. "Это неправда", – категорически ответил президент.
Напомним, Лекс Фридман родился в городе Чкаловск, Таджикистан. Его отец родился в Киеве, работал в Москве до 1994 года. Бабушка Лекса Фридмана по материнской линии родилась и выросла в Харькове. Семья Фридмана переехала в США в 1994 году, когда Лексу было 11 лет.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину самолетом.
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