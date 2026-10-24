Зеленский отказался от секретного мирного плана: что предлагали Украине в обмен на отвод войск РФ — FT

Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался поддержать мирный план, который предусматривал признание российского контроля над Крымом в обмен на вывод российских войск с большей части оккупированных территорий Украины.

Об этом говорится в материале Financial Times, посвящённом неофициальным попыткам наладить переговоры между Москвой и Киевом в первые годы полномасштабной войны.

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По данным издания, предложение разработала неофициальная группа с участием американских бизнесменов Ричарда Конна и Боба Форсмана, бывшего немецкого разведчика Маттиаса Варнига, который имел давние связи с Владимиром Путиным, и украинского кинопродюсера Александра Роднянского.

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Что предусматривал мирный план

Как пишет FT, предложение предусматривало вывод российских войск с большей части территорий, которые Москва объявила аннексированными, при сохранении российского контроля над Крымом и частями Донбасса в пределах линии, существовавшей до полномасштабного вторжения.

Взамен Украина должна была признать российский контроль над Крымом и согласиться на обеспечение сухопутного коридора к полуострову. Киев также мог получить гарантии безопасности от стран НАТО, в то время как Москва должна была начать переговоры с США об отдельном соглашении по вопросам безопасности.

По информации издания, Путин ознакомился с документом и выразил готовность обсудить его положения. В то же время он настаивал на том, что Украина не должна вступать в НАТО, хотя допускал её членство в Европейском союзе и возможность других договоренностей в сфере безопасности.

Киев отказался от территориальных уступок

По данным Financial Times, Роднянский пытался ознакомить украинское руководство с этим предложением, однако Зеленский и тогдашний глава его Офиса Андрей Ермак не согласились на территориальные уступки России.

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Украинская сторона считала, что может добиться других условий предложенного соглашения, не отказываясь от украинских территорий. В то же время Роднянский, по версии издания, считал, что Вашингтон должен был оказать давление на Киев, чтобы тот согласился на компромисс.

В материале отмечается, что попытки продвинуть неофициальную мирную инициативу в конечном итоге не дали результата. Среди причин называют отсутствие согласованной поддержки этого канала со стороны США, разногласия относительно его роли и изменение ситуации на фронте.

Почему переговорная инициатива провалилась

Как пишет FT, неофициальный канал возник осенью 2022 года на фоне опасений относительно возможной ядерной эскалации. Его участники пытались передать Путину сигналы от американской стороны и выяснить, готов ли Кремль к переговорам.

Однако мнения участников процесса относительно готовности российского президента к реальному компромиссу расходились. Маттиас Варниг утверждал, что Путин был открыт для урегулирования, тогда как бывшие американские чиновники, опрошенные изданием, считали, что российский лидер стремился прежде всего добиться победы в войне.

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В итоге предложенный план не стал основой для мирного соглашения.

По версии Financial Times, история этой инициативы показывает, насколько сложными были попытки найти компромисс между требованиями Москвы, позицией Киева и подходами Вашингтона к прекращению войны.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заключить мирное соглашение, которое будет предусматривать прекращение боевых действий по нынешней линии фронта.

Ранее Зеленский подтвердил готовность Украины провести трехстороннюю встречу с участием США и России уже в первой половине ноября.

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