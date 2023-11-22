Зеленский откровенно рассказал о завершении войны и ситуации на фронте – обзор новостей

Мир на условиях РФ нас, конечно же, не устраивает.

Украина может хоть сейчас остановить войну. Президент Владимир Зеленский назвал условие скорейшего окончания войны, однако уточнил: наше государство к такому не готово.

О чем идет речь и как президент оценивает ситуацию на фронте – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина на TSN.UA.

Откровенное интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский дал откровенное интервью американскому телеканалу Fox News. Как всегда, топ-тема – война в Украине и то, возможен ли мир. Президент решился назвать условие прекращения огня, но отметил: Украина к такому не готова.

"Мы можем остановить войну, если отдадим России Донбасс и Крым, но Украина не готова к такому "мирному" соглашению", — сказал главнокомандующий.

Так президент ответил на слова журналиста о "мирных" призывах экс-президента США Дональда Трампа. Как известно, последний уверял, что сможет разрешить конфликт России и Украины за 24 часа.

Трамп снова предлагает "мир"?

На самом деле сегодня мира возможно достичь двумя путями: либо подчиниться российской воле, либо бороться до победы. Первое обязательно будет означать отказ от временно оккупированных территорий, а также новую войну через определенное время. На это президент идти отказывается. Однако если Трамп имеет другой план, то Зеленский готов его рассмотреть.

"Давайте выслушаем его, дадим ему возможность показать, какие шаги включает его Формула мира. Я готов говорить с ним, конечно, если у него конкретный план. Он может поделиться им со мной", – отметил президент Украины.

Зеленский честно о ситуации на фронте

Критически важно то, что происходит на фронте. Правда ли, что ВСУ в "тупике"? Наверное, этот вопрос действительно больше всего беспокоит как украинцев, так и наших партнеров. Особенно горячим для публики он стал после выхода авторской колонки Залужного в журнале Financaial Times, где Главком высказался о патовой ситуации на фронте. По мнению Главнокомандующего ВСУ, помочь украинской армии может только "ноу хау" – новейшее оружие или тактика, которая изменит ход войны. В то же время, Зеленский твердо заявил, что патовой ситуации на фронте не видит.

"Каждый день я думаю, что мы имеем успех. В Крыму мы преуспели в Черном море. Мы действительно уничтожили часть российского флота… Они не имеют такого тотального влияния в Черноморском регионе", – подчеркнул украинский лидер.

Есть и то, что помогает Кремлю сдерживать Украину. Зеленский подтвердил, что война на Ближнем Востоке сместила акценты партнеров. Ранее издание ABC NEWS со ссылкой на чиновника из Офиса президента заявило, что теперь Украина получает на 30% снарядов меньше. Правда, в Пентагоне эту информацию опровергли.

"Слушайте, я бы так не утверждала. Мы смогли обеспечивать Украину тем, что ей нужно во время контрнаступления, и мы будем продолжать обеспечивать Украину во время зимы", – ответила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх

"Ноябрь был самым сложным"

Усложняет ситуацию и промедление конгресса США. Там уже несколько месяцев не могут прийти к согласию вокруг объемов помощи Украине. Ноябрь, признался президент, был "самым сложным".

22 ноября прошел и ежедневный селектор у президента. Речь шла о ситуации на фронте. Россияне снова наступают на нескольких направлениях и снова массово набирают зэков.

"Сложная погода, сложная оборона на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях. Наступательные действия на юге. Заслушали информацию от разведок по некоторым международным событиям, а также планам врага. Армия РФ на этом этапе сделала зэков основным источником пополнения потерь на поле боя", – говорит Зеленский.

Но есть и хорошие новости – отличная ситуация на Черном море. По словам президента, зерновой коридор успешно работает. Причем без картбланша от РФ.

"Хорошие результаты демонстрирует черноморский "зерновой коридор". Последние дни были рекордными по объемам перевозимых грузов", – подытожил украинский президент.

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