Зеленский открыл флагман "Большой стройки" — вантовый мост через Днепр в Запорожье

В Запорожье во время празднования Дня Соборности Украины был открыт вантовый мост через Днепр — флагман программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Глава государства выступил во время церемонии и дал старт акции единения — присутствующие взялись за руки, как это сделали украинцы в январе 1991 года, создав на День Соборности Украины живую цепь.

"Наша конечная цель — полностью достроить мосты и этот комплекс мостов, и возможность движения в обе стороны. Поэтому верховая часть вантового моста — только начало. Но, мне кажется, очень хорошее: 150 метров, или небоскреб в 50 этажей — это высота его пилона. 5 футбольных полей одно за другим — это длина этого прекрасного моста. Более 6 тысяч тонн, или в сравнении, сто самолетов “Мрія” — это вес всего сооружения. Чтобы построить это, что мы должны было сделать 20 лет назад, понадобилось 20, но, слава богу, уже не лет, а месяцев. Вот такая математика", — сказал, открывая мост, Владимир Зеленский.

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Он также отметил, что этот мост в течение многих лет называли монументом коррупции, а теперь это будет монумент единства.

Проект строительства мостового перехода появился в Генплане Запорожья в 1965 году. Решение о его строительстве было принято в 1980 году. Фактически работы стартовали в 2004 году, но к 2014-му, когда их так и не удалось завершить, были приостановлены из-за отсутствия финансирования. Строительство моста возобновлялось в 2016 и 2018 годах. Но полноценное возобновление произошло в 2020 году благодаря программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", для которой он стал одним из флагманских объектов.

Мост в Запорожье является составной частью 9-километровой магистрали непрерывного движения, включающей 6 решений и 26 искусственных сооружений. Благодаря открытию движения по вантовому мосту теперь соединен остров Хортица с центром Запорожья и появилась возможность проезда между правым и левым берегами города.

Напоминаем, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине сделали более 14 тысяч километров дорог и более 600 мостов.