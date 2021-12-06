Зеленский отмечает 30-ю годовщину создания ВСУ возле российской границы: онлайн-трансляция

Глава государства посетил торжества в Харькове.

В понедельник, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский приобщился к празднованию 30-й годовщины Вооруженных сил Украины, посетив торжественные мероприятия в Харькове.

Онлайн-трансляция этого события проходит на канале Офиса президенту в YouTube.

Торжества в Харькове пройдут на площади Свободы. Их начало запланировано на 18:30.

Также читайте Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Донбасі з нагоди Дня Збройних Сил України

Кроме Харькова, торжества по случаю праздника украинских военных запланированы также в Киеве, Львове, Одессе и Краматорске и селе Озерное Житомирской области.

В каждом из этих городов пройдут демонстрационные показы новейших образцов вооружения и военной техники, церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям, награждение военнослужащих государственными наградами. Запланирован также телемост между населенными пунктами.

В программе празднования выступления военных оркестров, угощение всех желающих армейской кашей и чаем.

В Киеве торжества пройдут на Михайловской площади, во Львове – на площади возле Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (перекресток улиц Героев Майдана и Стрыйской), в Одессе – возле Морского вокзала, а в Краматорске – на площади Мира.

Читайте также: