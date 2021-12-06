Зеленский отмечает 30-ю годовщину создания ВСУ возле российской границы: онлайн-трансляция

Глава государства посетил торжества в Харькове.
В понедельник, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский приобщился к празднованию 30-й годовщины Вооруженных сил Украины, посетив торжественные мероприятия в Харькове.
Онлайн-трансляция этого события проходит на канале Офиса президенту в YouTube.
Торжества в Харькове пройдут на площади Свободы. Их начало запланировано на 18:30.
Кроме Харькова, торжества по случаю праздника украинских военных запланированы также в Киеве, Львове, Одессе и Краматорске и селе Озерное Житомирской области.
В каждом из этих городов пройдут демонстрационные показы новейших образцов вооружения и военной техники, церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям, награждение военнослужащих государственными наградами. Запланирован также телемост между населенными пунктами.
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