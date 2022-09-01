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Зеленский отменил свои указы о создании Трехсторонней контактной группы

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Зеленский отменил свои указы о создании Трехсторонней контактной группы

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свои указы о создании Трехсторонней контактной группы.

Эта группа была создана в 2020 году, ее работа заключалась в мирном урегулировании ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в указе №621/2022, который опубликован на сайте президента Украины.

Зеленский признал недействительными свои указы, касающиеся создания Трехсторонней контактной группы, ее состава и других вопросов. Предыдущие указы Зеленского утратили силу с 1 сентября.

Напомним, перед войной украинская делегация инициировала срочное заседание ТКГ из-за обострения ситуации в Донбассе, однако россияне отказывались от участия в ее работе.

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