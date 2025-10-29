ТСН в социальных сетях

Зеленский отметил 10 работников ДТЭК государственной наградой за ремонты после вражеских атак

10 работников компании ДТЭК получили государственную награду от Президента Владимира Зеленского.

Зеленский отметил 10 работников ДТЭК государственной наградой за ремонты после вражеских атак

Об этом сообщается на сайте Президента.

В частности, государственными наградами были отмечены Александр Середенко, Максим Танитовский, Сергей Воровченко, Рудольф Гарт, Роман Горбатюк, Вячеслав Дегтяр, Александр Нечитайло, Андрей Ступницкий, Валентин Чубук и Вадим Чючман.

Они были отмечены за возобновление энергообъектов после российских атак и ликвидацию последствий обстрелов.

«Сегодня не День энергетика, но потому, что такие у нас атаки, и то, что делает враг с энергетикой нашего государства, можно сказать, что каждый день – День энергетика. Но это не праздник сегодня, это такая работа, и я очень хотел вас лично поздравить. Вы делаете невероятные вещи», – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас каждая работа и каждая специальность работников украинской энергетической сферы очень важны.

Ранее семь работников ДТЭК Рината Ахметова получили грамоты Верховной Рады Украины за вклад в развитие угольной промышленности, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

