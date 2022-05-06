Зеленский отметил наградами 203 военных и 16 разведчиков

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 6 мая, что отметил наградами 203 военнослужащих ВСУ и 16 военнослужащих Главного управления разведки.

Зеленский подчеркнул, что благодаря бойцам Украина выжила и крепко держится.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

"Уже вечером подписал указ о награждении наших героев, наших храбрых защитников и защитниц – тех, благодаря которым Украина выжила и крепко держится, несмотря на все, что Россия пытается сделать. Сломать нас. Поэтому наградами отмечены 203 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 16 военнослужащих Главного управления разведки", – сказал президент.

"Еще раз поздравляю всех воинов в пехотных подразделениях с профессиональным днем. Слава всем нашим защитникам! Слава всем нашим защитницам! Вечная память каждому и каждой, кто отдал жизнь за Украину. Слава Украине!" – добавил он.

Обращение за 6 мая: Зеленский просит украинцев не игнорировать воздушную тревогу

Напомним, Зеленский в своем обращении также призвал украинцев в предстоящие дни не игнорировать сигналы тревоги и не посещать леса из-за вероятных растяжок или мин.

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