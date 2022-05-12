Зеленский отметил наградами медицинских сестер за верность избранному делу

В условиях войны украинские медсестры и медбраты делают невозможное. Рассказываем истории нескольких героинь.

Во Всемирный день медицинской сестры президент Украины Владимир Зеленский отметил медицинских сестер за верность избранному делу, личный вклад в оказание медицинской помощи населению во время вооруженной агрессии РФ против Украины, трудовые достижения в профессиональной деятельности.

Об этом сообщили в Минздраве.

"В условиях войны украинские медсестры и медбраты делают невозможное: на хрупких плечах несут раненых под взрывами, улучшают квалификацию настолько, что самостоятельно выезжают на вызовы, идут на работу десятки километров через российские блокпосты, работают в полуразвалившихся врагом больницах, самостоятельно садятся за кер "и организуют работу коллектива", — отметили в ведомстве.

Они сегодня на уровне с военными удерживают свой медицинский фронт, а их руками шлифуется украинская сила духа и устойчивость Украины.

Главная медицинская сестра Иванковская центральная районная больница Мария Адаменко организовывала работу в условиях жесткой оккупации в пгт Иванков с 24 февраля по 1 марта при отсутствии электроэнергии и водоснабжения.

Она обеспечивала работу коллектива, медицинских сестер/братьев и медицинских работников. Благодаря ее смелости больница функционировала, оказывала помощь гражданским и раненым и выдавала жителям медикаменты и гуманитарную помощь.

Медицинское учреждение, где работала младшая медицинская сестра Тростянецкой городской больницы Татьяна Тарасенко, находилось под постоянными вражескими обстрелами. Но, несмотря на опасность, медсестра оставалась работать здесь до момента, когда здание больницы было разрушено российскими оккупантами.

Вместе с главной медицинской сестрой они организовывали эвакуацию раненых и больных.

Ирина Вернигора, заместитель гендиректора по работе с младшими специалистами Черниговской областной больницы, обеспечивала работу коллектива, медицинских сестер и братьев, медицинских работников в условиях жесткой бомбардировки и постоянных обстрелов российскими войсками. Общалась и наладила связь с больницами города Чернигова, которые продолжали работать в сложных условиях.

Таких историй – тысячи, спасенных жизней – сотни тысяч. Спасибо за ваш труд и за то, как настойчиво вы ежедневно заботитесь о здоровье миллионов украинцев.

Награждено:

орденом княгини Ольги III степени

Тарасенко Татьяну, младшую медицинскую сестру по уходу за больными терапевтического отделения с неврологическими койками Тростянецкой городской больницы;

младшую медицинскую сестру по уходу за больными терапевтического отделения с неврологическими койками Тростянецкой городской больницы; Целик Веру, старшую акушерку родильного отделения Роддома Черниговского городского совета;

старшую акушерку родильного отделения Роддома Черниговского городского совета; Монах Аллу, главную медицинскую сестру Тростянецкой городской больницы.

медалью "За спасенную жизнь"

Баландину Оксану, сестру медицинского стационарного отделения для лечения и реабилитации детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики Луганской областной детской клинической больницы;

сестру медицинского стационарного отделения для лечения и реабилитации детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики Луганской областной детской клинической больницы; Клименко Светлану, медицинскую хирургическую сестру Иванковской центральной районной больницы, Киевская область;

медицинскую хирургическую сестру Иванковской центральной районной больницы, Киевская область; Уманец Оксану, сестру медицинскую – анестезистку анестезиологического отделения с кроватями интенсивной терапии Черниговской областной больницы,

присвоено почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Украины"

Абашник Натальи, медицинскому директору по медсестринству Харьковской областной клинической больницы;

медицинскому директору по медсестринству Харьковской областной клинической больницы; Адаменко Марии, главной медицинской сестре Иванковской центральной районной больницы, Киевской области;

главной медицинской сестре Иванковской центральной районной больницы, Киевской области; Вернигоре Ирине, заместитель гендиректора по работе с младшими специалистами Черниговской областной больницы;

заместитель гендиректора по работе с младшими специалистами Черниговской областной больницы; Гусь Людмиле, главной медицинской сестре Ахтырской центральной районной больницы, Сумская область.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 78-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.