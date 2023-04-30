Зеленский отметил тех, кто дал первое сражение российским оккупантам

Особую благодарность в день профессионального праздника украинский лидер выразил бойцам Луцкого пограничного отряда, которые сдерживают врага на Авдеевском направлении.

В День пограничника Украины, который ежегодно отмечают 30 апреля, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил мужественных воинов, которые с первого дня защищают границы нашего государства.

Об этом он говорил в этот день в традиционном обращении.

"Сегодня мы в Украине отмечаем профессиональный день наших воинов-пограничников. Они дали первое сражение оккупанту на востоке, они крепко держат границу – от Волыни до Харьковщины, и они обязательно вернутся во все пункты нашей государственной границы на Донбассе и в Крыму. Обязательно наступит день, когда снова будет вполне обычным делом украинский пограничный контроль для пассажиров в международных аэропортах нашего Донецка и Симферополя”, — заверил Владимир Зеленский.

По его словам, стремление к миру является естественной частью украинского характера, и мир обязательно придет во все регионы нашего государства.

Также украинский лидер отметил украинских воинов-пограничников, которые вместе со всеми силами обороны и безопасности Украины защищают государство в боях, в частности, на Донбассе.

"Самые жестокие направления… Марьинское, Бахмутское, Лиманское… Спасибо вам, воины! Отдельно отмечу бойцов Луцкого пограничного отряда, защищающих Авдеевское направление… Очень мощно! Благодарю вас! Южные направления, где подразделения наших пограничников всегда эффективно "минусируют" оккупанта… Спасибо вам! Спасибо военнослужащим Харьковского, Сумского и Черниговского отрядов, защищающих нашу границу с государством-террористом! Благодарю всех, кто укрепляет нашу границу на Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Киевщине!” – обратился к бойцам президент.

Напомним, накануне украинские пограничники отразили две попытки штурма российских оккупантов в Бахмуте.

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