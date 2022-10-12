Зеленский отметил военнослужащего, который из "Стингера" сбил две вражеские ракеты: "Спас десятки жизней"

Президент отметил бойца, сбившего из ПЗРК две вражеские ракеты.

10 октября во время массированной ракетной атаки РФ по территории Украины боец ВСУ "заземлил" из ПЗРК две вражеские ракеты, чем спас десятки жизней. Президент Владимир Зеленский отметил меткость украинского защитника.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем ежедневном обращении к украинскому народу.

Президент поблагодарил бойцов всех родов войск, привлеченных для защиты от российских ударов.

"По представлению военного командования хочу отметить солдата Дмитрия Шумского (зенитно-ракетный взвод 57 отдельного радиотехнического батальона, Черниговское направление). 10 октября Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию. С помощью ПЗРК "Стингер" сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней. Спасибо за это!", – сказал президент.

Напомним, что 10 и 11 октября Россия нанесла массированные ракетные обстрелы по территории Украины. Целями стали объекты критической инфраструктуры и гражданские постройки. В результате погибли 14 человек и более сотни получили ранения.

В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура в 12 регионах, в частности, во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. ВСУ сбили более 30 воздушных целей врага.

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