Зеленский относительно вступления Украины в ЕС: "Мы ждем конкретный сигнал"

Украина ожидает конкретного сигнала от Евросоюза, говорит президент.

На днях лидеры Евросоюза собираются, чтобы обсудить войну России против Украины, чтобы обсудить нашу заявку на вступление в ЕС.

Об этом заявил на брифинге 10 марта президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы ждем конкретного сигнала, ждем мощную поддержку, потому что это будет справедливо, по-настоящему, по-человечески, по-европейски. Мы точно знаем, кто и какую позицию из лидеров занимает, мы знаем кто за нас, а кто считает, что ЕС - это просто бухгалтерия, доходы, расходы и не более. Будем работать, будем убеждать, жизнь будет убеждать", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 марта после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Украина не может прекратить войну, если в стране, совершившей агрессию, нет желания этого делать.

По его словам, "Украина не сдалась, не сдается и не сдастся".

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