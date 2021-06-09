Зеленский отправился с рабочим визитом на Донбасс: чем займется глава государства

В ОП говорят, что в планах у Зеленского пообщаться с военными и разведать обстановку на передовой.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 июня, прибыл с рабочим визитом в Донецкую область.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Во время визита глава государства посетит позиции украинских войск в районе проведения операции объединенных сил, а также пообщается с воинами, которые защищают нашу страну.
Напомним, что за минувшие сутки, 8 июня, воинские формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Обстреливали наши позиции из станковых гранатометов и стрелкового оружия.