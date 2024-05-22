Зеленский отправится во Францию: в Politico предположили, какая цель президента

Как известно, президент упразднил поездки за границу после начала большого наступления России на Харьковщине.

В скором времени Владимир Зеленский отправится во Францию. Эта поездка позволит ему поговорить с мировыми лидерами, в частности президентом Джо Байденом. Его цель – призвать НАТО сбивать российские ракеты над Украиной.

Об этом написало издание Politico.

"Зеленский, как ожидается, воспользуется этой поездкой, чтобы призвать, как он это сделал в недавних интервью, к большей военной поддержке со стороны Запада и попросить НАТО сбить российские ракеты, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль" , – отметили в статье.

Лидер также потребует, пишут журналисты, чтобы США и европейские страны конфисковали российские активы в пользу финансирования обороны Украины и ее восстановления.

Ранее Зеленский резко высказался о переговорах с Россией и бездействии Запада.

Читайте также: