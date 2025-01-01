Зеленский отреагировал на атаку дронов на Украину в новогоднюю ночь

Президент также поблагодарил тех, кто защищает Украину и украинцев.

Путинскую Россию даже в новогоднюю ночь волновало, как сделать больно Украине. Из-за удара российских дронов в первый день нового года, 1 января, погиб человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Россию даже в новогоднюю ночь волновало лишь то, как сделать больно Украине. Сто одиннадцать ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам ПВО, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ. Но, к сожалению, в настоящее время. известно об одном погибшем человеке", — отметил глава государства.

Зеленский выразил соболезнования семье погибшего. Президент также поблагодарил тех, кто защищает Украину и украинцев.

"Наша армия, которая сдерживает штурмы. Спасатели, готовые помочь в любой точке Украины. Все экстренные службы, наши медики, каждый и каждая, чья работа – беречь жизнь. Благодарю вас", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в новогоднюю ночь армия РФ ударила по Украине дронами. Захватническая армия РФ атаковала 111 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов.ПВО уничтожила 63 дрона.

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