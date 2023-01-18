Зеленский отреагировал на авиакатастрофу с вертолетом в Броварах

По состоянию на 12:00 уже известно о 18 погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу с вертолетом ГСЧС в Броварах. Он поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего.

Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

"Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета.

Травмированы 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов", — написал Зеленский.

Президент поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего. На месте трагедии работают все службы.

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизнь унесло это черное утро!" – добавил Зеленский.

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