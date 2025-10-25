- Дата публикации
Зеленский отреагировал на баллистическую атаку по Украине
Россияне в субботу, 25 октября, атаковали Украину баллистикой. В частности, под удар попала украинская столица – Киев.
Ночью 25 октября армия РФ массированно атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами. Есть погибшие и потерпевшие.
Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что Россия неустанно плещет по украинским городам.
«И почти каждая атака против наших людей – это комбинированные удары с баллистикой», – отметил Зеленский.
По словам украинского лидера, с начала этого года по Украине Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 «Кинжалов».
«Именно через такие атаки мы уделяем особое внимание системам Patriot, чтобы защитить наши города от этого ужаса», — отметил президент.
Напомним, из-за жестокого удара по Киеву количество жертв возросло .
«Один из пострадавших в результате атаки скончался в больнице. Своей атакой Россия этой ночью убила двух киевлян», – отметил он.