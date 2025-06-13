Зеленский рассказал о состоянии детей, попавших в ДТП во Франции

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Во Франции произошла трагическая авария с украинским автобусом, возвращавшимся из образовательного обмена. Среди пострадавших — украинские дети, участвовавшие в программе во французском лицее в Бретани. По дороге в Париж автобус по неизвестным причинам съехал в кювет.

На событие отреагировал президент Владимир Зеленский.

По предварительным данным, погибли четверо взрослых, трое из них — граждане Украины. Еще двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, французские медики борются за их жизнь.

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К месту трагедии МИД Украины немедленно направило команду дипломатов и консула, работающих с пострадавшими и семьями. Президент поблагодарил Францию за оперативную реакцию: более 50 спасательных бригад были вовлечены в эвакуацию и медицинскую помощь.

«Мои соболезнования семьям погибших. Мы все молимся о скором выздоровлении наших детей», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, по информации МИД Украины, автобус перевозил граждан Украины, в том числе группу несовершеннолетних. На место аварии немедленно отправились представители посольства и консульской службы.

Все пострадавшие госпитализированы в больницы. Автотрасса A81 временно перекрыта.

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По сообщению СМИ, французские экстренные службы привлекли к ликвидации последствий более 80 пожарных и десятки единиц техники.