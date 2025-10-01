Зеленский отреагировал на гибель людей в Одессе: власть проверит все обстоятельства

Непогода в Одессе / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал катастрофические последствия стихийного бедствия в Одессе, где погибли девять человек, в том числе ребенок.

Об этом глава государства написал в Telegram.

Глава государства выразил соболезнования семьям и анонсировал полную проверку обстоятельств, повлекших трагедию такого масштаба. Сейчас продолжаются поисковые и восстановительные работы, есть информация о еще одном пропавшем без вести лице.

Зеленский назвал ситуацию в Одессе "ужасающей" и подтвердил количество погибших гражданских. К спасательной операции и восстановительным работам привлечены ГСЧС Украины и Национальная полиция.

Президент сообщил, что сегодня получил доклад по ситуации от вице-премьер-министра Алексея Кулебы.

Владимир Зеленский поручил Кулеби провести полную проверку работы в Одессе и "всех фактов, которые предшествовали трагедии и могли повлечь столь значительные негативные последствия".

Напомним, что непогода в Одессе началась еще сегодня до обеда.

К вечеру в Одессе интенсивные ливни повлекли за собой масштабные подтопления — сотни машин оказались прямо в воде, движение транспорта кое-где пришлось перекрывать.

Также сообщалось, что в Одессе во время непогоды исчезла 23-летняя девушка - ее разыскивают водолазы.