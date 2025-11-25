Зеленский отреагировал на комбинированную атаку по Украине

Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Украине, в частности Киеву и области. На местах работают спасатели. В столице много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

«По состоянию на данный момент известно о тринадцати раненых и, к сожалению, шести погибших людях. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть разрушения в Одесской области: были удары по портам, по продовольствию и инфраструктуре — никакого военного смысла», — подчеркнул он.

Реклама

Пострадали другие регионы: Днепровщина, Харьковщина, Черниговщина и Черкасщина.

«Главные цели – энергетика и все, что обеспечивает нормальную жизнь», – акцентировал президент.

В общей сложности врагом было выпущено: 22 ракеты разных типов, в том числе аэробалистические, и более 460 дронов, из которых большинство — российско-иранские «Шахеды». Глава государства подчеркнул: четыре дрона вылетели к нашим соседям — Молдове и Румынии, о чем свидетельствует зафиксированное время пролетов.

Именно поэтому все партнеры должны не забывать, что каждый день нужно спасать жизнь. Оружие и ПВО — важные, равно как важное санкционное давление на агрессора. Нельзя делать никаких пауз в помощи. Ключевое сейчас – чтобы все партнеры вместе, совместными усилиями двигались к дипломатии. Давление на Россию обязательно должно сработать. Благодарю всех, кто с Украиной», — написал украинский лидер.

Реклама

Напомним, ночью 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

По состоянию на 08:30 утра количество погибших выросло до шести человек. Травмировались девять человек, среди них один ребенок. Госпитализированы трое взрослых.