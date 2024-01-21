Зеленский отреагировал на коррупционные скандалы в Украине: "Это чувствительный вопрос"

Зеленский признал, что есть "коррупционные ошибки" в борьбе с ней.

Глава государства Владимир Зеленский пояснил, что вопрос борьбы коррупции во время "борьбы за европейскую жизнь" есть "чувствительным".

Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

Также читайте Зеленский честно ответил, есть ли необходимость и возможность мобилизовать полмиллиона человек

"Думаю, вопрос борьбы с коррупцией очень чувствителен в Украине. Ведь, когда вы боретесь за свою европейскую жизнь, за будущее, за свою независимость, вы не можете создавать такие маленькие, знаете, коррупционные проблемы. Поэтому все очень чувствительно. Отношение людей буквально ко всему очень эмоциональное", — заявил глава государства.

В то же время, он признал, что есть "коррупционные ошибки" во время борьбы с ней.

Напомним, последним громким коррупционным скандалом в Украине есть о семье львовского бизнесмена Гринкевича — крупнейшего поставщика Минобороны. Что известно о скандальной семье – читайте ЗДЕСЬ.

Ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.