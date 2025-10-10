Зеленский отреагировал на критику систем защиты киевских ТЭЦ

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разных уровнях защиты энергетических объектов в Украине и подчеркнул, что недоволен тем, как защищены киевские ТЭЦ от вражеских дронов.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о системах защиты, поскольку на снимках было видно мешки с песком вместо бетонных сооружений, которые должны были бы защитить трансформаторы.

По словам Зеленского, на разных объектах предусмотрены разные уровни защиты.

«Есть такие объекты, размером как село. То есть, вы там особо никакие конструкции не построите. Их надо защищать противовоздушной обороной. Что касается защиты с песком — где-то есть первый уровень, есть регионы. Безусловно, нельзя все закрыть бетоном. Но я не доволен, например, если мы возьмем Киев. Есть ТЭЦ-5, ТЭЦ-6… Вопрос же не только в противовоздушной обороне. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов», — подчеркнул он.

Президент отметил, что имеет вопросы к столичному мэру и руководителям коммунальных предприятий Киева, но он не считает целесообразным сейчас высказывать «антикомплименты» к тем людям, которые что-то не сделали, или которые «в целом не способны что-то сделать»

«Мы будем все делать. И там, где местная власть не способна что-то сделать, и там, где частный сектор, кстати, есть и частные соответствующие станции — все равно мы все это должны защищать. У нас одна страна, и люди все живут, и они не обращают внимание, чья это станция, в чьей она собственности. Не важно на сегодня. Важно все это защитить. Там где не защищено — восстанавливать и защищать», — подчеркнул Зеленский.

Ранее СМИ распространили заявление нардепа и экс-министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея Кучеренко относительно повреждений на одной из киевских ТЭЦ, которая пострадала в результате вражеского обстрела 10 октября.

Кучеренко в своем Facebook написал, что трансформаторные блоки на ТЭЦ были незащищены и добавил, что ответственность за это лежит на КГГА и Киевском горсовете.

Напомним, в ночь на 10 октября агрессорка Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование ТЭС.