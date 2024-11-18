Зеленский отреагировал на кровавый удар баллистики по Одессе: "Россию интересует только война"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар армии РФ баллистики по Одессе. По его словам, Россия показывает, что ее интересует действительно: только война.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Ракета прилетела на парковку. Поврежден многоквартирный дом, университет, админздание. По состоянию на данный момент известно о 8 погибших людях.

"Мои соболезнования семьям и близким. Еще почти два десятка людей пострадали. Вовлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем нуждающимся", — подчеркнул Зеленский.

Это не случайные удары – это показательные удары

Как отметил украинский лидер, это отнюдь не случайные удары. Это показательные удары.

"После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях света, от залов, где встречаются члены" Группы двадцати, ко всем столицам мира», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, российские террористы днем 18 ноября совершили очередную ракетную атаку на Одессу. Есть жертвы и раненые.

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