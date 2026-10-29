- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2348
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский отреагировал на кровавый удар по вокзалу Днепра: к чему призвал США и Европу
После смертельной атаки на вокзал Днепра Зеленский обратился к западным партнерам с требованием более жесткой реакции на действия Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли 13 человек, а еще десять получили ранения.
Глава государства призвал США и Европу ужесточить санкции против России, продолжающей атаковать гражданское население.
По словам президента, российский беспилотник атаковал платформу, где находились обычная пригородная электричка и пассажирский поезд.
«Ужасный российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 13 погибших. Мои соболезнования родным и близким», — заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по украинцам даже после ослабления санкций в отношении отдельных российских олигархов и энергетического сектора, вместо того чтобы пойти на деэскалацию.
По его убеждению, ответом на подобные атаки должны стать новые ограничения против Москвы.
«Именно поэтому Украина всегда говорит, что нужны справедливые и решительные действия Америки и Европы на российскую эскалацию: санкции против Москвы и ее военной машины не должны ослабевать, пока продолжается российская война», — подчеркнул глава государства.
Зеленский призвал Европейский Союз, Соединенные Штаты и страны G7 к новым, более жестким санкционным шагам.
Удар по вокзалу в Днепре: что известно о погибших и пострадавших
Напомним, российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Днепре реактивным беспилотником. Удар пришелся на одну из платформ, где находился пассажирский поезд №866 Днепр — Запорожье.
В «Укрзалізниці» сообщили, что, несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе оставались люди. На месте атаки работают спасатели, медики и милиционеры.
По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, по состоянию на 12:20 известно о 13 погибших и десяти раненых.
Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди них – 11-летний мальчик. Раненых продолжают доставлять в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Городской голова Днепра Борис Филатов также прокомментировал атаку, назвав российские удары по гражданским проявлением геноцидальной войны.