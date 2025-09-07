Атака РФ / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине. Он подчеркнул, что это сознательное преступление и затягивание войны.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Как отметил президент, с ночи продолжается ликвидация последствий ударов РФ по Украине. Враг применил более 800 дронов, 13 ракет, из них четыре баллистических. Речь идет и о том, что несколько дронов, предварительно, пересекли границу Украины и Беларуси.

Реклама

Значительные разрушения получили жилые дома в Киеве. В одном из них разбиты перекрытия между четвертым и восьмым этажами. Известно о двух погибших людях, среди них — младенец.

"Мои соболезнования всем родным и близким", - написал глава Украины.

Атака РФ по Украине 7 сентября

Также в столице более 20 человек пострадали.

В частности, подчеркнул лидер, есть следующие последствия по стране:

Реклама

Киев – поврежденное здание Кабинета Министров в Киеве – начался пожар на верхних этажах;

Запорожье — более 20 домов и детский сад повреждены;

Кривой рог – разрушение торговых складов;

Сумщина и Черниговщина – погибшие люди;

Одесса – прилет по многоэтажке в Одессе.

«Многие регионы пострадали за минувшие сутки. Всюду, где нужно, работают наши службы. Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия — сознательное преступление и затягивание войны», — подчеркнул президент.

Атака РФ по Украине 7 сентября / © Владимир Зеленский

Украинский лидер напомнил, что в Вашингтоне не раз россиян предупреждали, что за отказ говорить будут санкции.

«Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО. Каждая дополнительная система спасает гражданских от этих подлых ударов. Мир может вынудить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля. Спасибо всем, кто помогает», — заключил глава государства.

Атака РФ по Украине 7 сентября / © Владимир Зеленский

Как мы писали, в ночь на 7 сентября Украина пережила мощную воздушную атаку, которую устроила РФ. Враг применил БПЛА и ракеты наземного базирования. Общее количество - 818 средств воздушного нападения:

Реклама

Предварительно, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 751 воздушную цель.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.