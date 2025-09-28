Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине

Атака по Украине 28 сентября / © Владимир Зеленский

Реклама

Ночью 28 сентября РФ в течение 12 часов атаковала Украину. Этот массированный удар — демонстрация настоящей позиции России по завершению войны. Враг не хочет мира.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Зверские удары, сознательный и целенаправленный террор против обычных городов — почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в частности Кинжалы», — отметил он.

Реклама

Утро оказалось также неспокойным — РФ продолжила атаку, запустив ударные БпЛА типа «Шахед».

© Владимир Зеленский

Какие регионы оказались под ударом

На этот раз РФ избрала целями: Киев и область, Запорожье, Хмельницкую, Сумскую, Николаевскую, Черниговскую, Одесскую.

«В результате обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии. На сегодня известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка. Мои соболезнования всем родным и близким. Всего в Украине известно о по меньшей мере 40 раненых людях, среди которых есть и дети», — констатировал президент.

© Владимир Зеленский

Пострадали предприятие по производству хлеба, завода автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Сейчас и соответствующие службы работают на местах.

Реклама

«Эта подлая атака произошла фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только жесточайшее давление мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот», — говорит Зеленский.

© Владимир Зеленский

Зеленский подчеркнул: Украина будет и дальше наносить ответные удары. Наша цель — лишить Россию возможностей продолжать войну и заставить пойти на справедливый мир.

Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия Президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно пришло, и мы рассчитываем на прочную реакцию США, Европы, семерки, двадцатки, — завершил Зеленский.

© Владимир Зеленский

Напомним, ночью 28 сентября РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины, выпустив 643 средства воздушного нападения. В частности, враг применил:

Реклама

593 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов

2 реактивных БпЛА типа «Бандероль»

2 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»

38 крылатых ракет Х-101 и

8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря

Главной целью РФ была столица Украины — Киев.

Силами ПВО уничтожено 611 воздушных целей:

566 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов

2 реактивных БпЛА типа «Бандероль»

35 крылатых ракет Х-101

8 крылатых ракет «Калибр»

К сожалению, попадание 5 ракет и 31 ударного БпЛА на 16 локациях. Падение взбитых дронов — на 25 локациях.