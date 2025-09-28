- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 768
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что Москва хочет воевать дальше. Об этом свидетельствует массированный удар по нашим городам 28 сентября.
Ночью 28 сентября РФ в течение 12 часов атаковала Украину. Этот массированный удар — демонстрация настоящей позиции России по завершению войны. Враг не хочет мира.
Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.
«Зверские удары, сознательный и целенаправленный террор против обычных городов — почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в частности Кинжалы», — отметил он.
Утро оказалось также неспокойным — РФ продолжила атаку, запустив ударные БпЛА типа «Шахед».
Какие регионы оказались под ударом
На этот раз РФ избрала целями: Киев и область, Запорожье, Хмельницкую, Сумскую, Николаевскую, Черниговскую, Одесскую.
«В результате обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии. На сегодня известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка. Мои соболезнования всем родным и близким. Всего в Украине известно о по меньшей мере 40 раненых людях, среди которых есть и дети», — констатировал президент.
Пострадали предприятие по производству хлеба, завода автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Сейчас и соответствующие службы работают на местах.
«Эта подлая атака произошла фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только жесточайшее давление мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот», — говорит Зеленский.
Зеленский подчеркнул: Украина будет и дальше наносить ответные удары. Наша цель — лишить Россию возможностей продолжать войну и заставить пойти на справедливый мир.
Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия Президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно пришло, и мы рассчитываем на прочную реакцию США, Европы, семерки, двадцатки, — завершил Зеленский.
Напомним, ночью 28 сентября РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины, выпустив 643 средства воздушного нападения. В частности, враг применил:
593 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов
2 реактивных БпЛА типа «Бандероль»
2 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»
38 крылатых ракет Х-101 и
8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря
Главной целью РФ была столица Украины — Киев.
Силами ПВО уничтожено 611 воздушных целей:
566 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов
2 реактивных БпЛА типа «Бандероль»
35 крылатых ракет Х-101
8 крылатых ракет «Калибр»
К сожалению, попадание 5 ракет и 31 ударного БпЛА на 16 локациях. Падение взбитых дронов — на 25 локациях.