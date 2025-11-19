- Дата публикации
Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине
Россияне 19 ноября массированно атаковали украинскую гражданскую и критическую инфраструктуру, повлекшие немало разрушений. Есть погибшие и потерпевшие.
В среду, 19 ноября, РФ ударила по многим регионам Украины, сейчас продолжается ликвидация последствий российской атаки. Известно, что противник применил более 470 ударных дронов, а также 48 ракет разного типа. Целью России стали несколько украинских областей.
Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.
Тернополь
Как отмечается, в Тернополе враг попал в жилые девятиэтажки, возникли пожары. Разрушен дом, под завалами еще могут быть люди.
«Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти. По состоянию на данный момент известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли. Мои соболезнования родным», — написал глава государства.
Харьков
Россияне с вечера 18 ноября начали массированный удар по Харькову. В городе десятки раненых, среди которых дети. Повреждена энергетика, транспорт, гражданская инфраструктура.
Ивано-Франковская область
Оккупанты ударили по энергетике Ивано-Франковской области. Три человека ранены, и из них двое — это дети.
Львовщина
Во Львовской области целью врага также стала энергетическая инфраструктура.
«Ранен человек на Донетчине. Были под ударом и Киевщина, Николаевщина, Черкасщина, Черниговщина, Днепровщина», — добавил Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул: каждая наглая атака против обычной жизни свидетельствует о том, что давление на Россию недостаточно. Но действенные санкции и помощь Украине могут это изменить.
«Первоочередная потребность — ракеты для ПВО, дополнительные системы, увеличение возможностей нашей боевой авиации и производство дронов для защиты жизни. Россия должна отвечать за содеянное, а мы должны сосредоточиться на всем, что нас усиливает и позволяет сбивать российские ракеты, обезвреживать российские дроны и останавливать штурмы. Благодарю всех в мире, кто помогает», — заключил президент.
Напомним, Воздушные силы около 5 утра сообщили о взлете шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья» в Мурманской области РФ. В воздушном пространстве Украины находились вражеские ракеты. Детали о движении — в материале ТСН.ua.