ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
421
Время на прочтение
2 мин

Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине (фото)

Под ударами оказались Днепр, Николаевщина, Черниговщина, Киевщина и другие регионы. Зафиксированы жертвы и разрушения.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Последствия российской атаки 20 сентября

Последствия российской атаки 20 сентября

Ночью 20 сентября Россия осуществила массированный удар по Украине, применив 40 ракет различных типов и около 580 дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Под атаками оказались Днепр, Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, а также громады Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей. Враг целенаправленно бил по инфраструктуре, жилым кварталам и гражданским предприятиям. В Днепре ракета с кассетным боеприпасом попала в многоэтажку.

«По состоянию на сейчас известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким», — отметил президент.

Глава государства поблагодарил воинов ПВО и пилотов F-16, которые результативно отработали в защите Украины от крылатых ракет, и призвал международных партнеров усилить поставки систем противовоздушной обороны, оружия и расширять санкции против России.

«Каждый такой удар — это не военная необходимость, а сознательная стратегия России запугивать гражданских и разрушать нашу инфраструктуру. Именно поэтому нужен сильный международный ответ. Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита должны действовать вместе: усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия, расширять санкции против российской военной машины и сфер, которые ее финансируют. Каждое ограничение России — это спасенные жизни. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает нас», — добавил Зеленский.

Последствия российской атаки 20 сентября

Последствия российской атаки 20 сентября

Последствия российской атаки 20 сентября

Последствия российской атаки 20 сентября

Последствия российской атаки 20 сентября

Последствия российской атаки 20 сентября

Последствия российской атаки 20 сентября

Последствия российской атаки 20 сентября

Последствия российской атаки 20 сентября

Последствия российской атаки 20 сентября

Последствия российской атаки 20 сентября

Последствия российской атаки 20 сентября

Последствия российской атаки 20 сентября

Последствия российской атаки 20 сентября

Последствия российской атаки 20 сентября

Последствия российской атаки 20 сентября

Напомним, 20 сентября враг нанес удар по Хмельницкой области, в результате чего погиб человек и были повреждения.

В Днепре в результате массированной атаки ранения получили 26 человек, еще один человек погиб.

Дата публикации
Количество просмотров
421
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie