- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 421
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине (фото)
Под ударами оказались Днепр, Николаевщина, Черниговщина, Киевщина и другие регионы. Зафиксированы жертвы и разрушения.
Ночью 20 сентября Россия осуществила массированный удар по Украине, применив 40 ракет различных типов и около 580 дронов.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Под атаками оказались Днепр, Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, а также громады Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей. Враг целенаправленно бил по инфраструктуре, жилым кварталам и гражданским предприятиям. В Днепре ракета с кассетным боеприпасом попала в многоэтажку.
«По состоянию на сейчас известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким», — отметил президент.
Глава государства поблагодарил воинов ПВО и пилотов F-16, которые результативно отработали в защите Украины от крылатых ракет, и призвал международных партнеров усилить поставки систем противовоздушной обороны, оружия и расширять санкции против России.
«Каждый такой удар — это не военная необходимость, а сознательная стратегия России запугивать гражданских и разрушать нашу инфраструктуру. Именно поэтому нужен сильный международный ответ. Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита должны действовать вместе: усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия, расширять санкции против российской военной машины и сфер, которые ее финансируют. Каждое ограничение России — это спасенные жизни. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает нас», — добавил Зеленский.
Напомним, 20 сентября враг нанес удар по Хмельницкой области, в результате чего погиб человек и были повреждения.
В Днепре в результате массированной атаки ранения получили 26 человек, еще один человек погиб.