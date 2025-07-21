Зеленский отреагировал на массированную ночную атаку РФ: "Удары против человечности"

Последствия русского удара по Киеву. / © Associated Press

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В течение ночи армия РФ нанесла мощный удар по Украине, запустив более 420 дронов и более 20 ракет, в том числе и баллистику. По меньшей мере, 15 человек получили ранения, среди них - 12-летний мальчик. Два человека погибли.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, из-за атаки произошли повреждения в Киеве и области, Прикарпатье и Харьковщине. Силы ПВО уничтожили ударные дроны в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Херсонской областях.

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"Удары России – всегда против человечности: в Киеве горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. Есть разрушение обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что украинским защитникам удалось сбить много воздушных целей, "но, к сожалению, не все".

Напомним, военные РФ в очередной раз совершили ночную атаку по Украине. Захватчики применили 450 дронов и ракет. В частности, пять аэробалистических "Кинжалов" и четыре "Калибра". ПВО сбила подавила 224 средства воздушного нападения. Впрочем, есть попадания.

Глава МВД Игорь Клименко подчеркнул, что во время этой ночной атаки беспилотниками и ракетами больше всего пострадали Киев, Ивано-Франковская и Харьковская области. В частности, повреждена жилищная, образовательная и транспортная инфраструктура.

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В очередной раз соседняя Польша подняла авиацию из-за массированного обстрела ударов Украины. Польские военные отмечают, что все эти меры были направлены на безопасность на территориях, граничащих с Украиной. В частности, российские воздушные цели фиксировались во Львовской области.

Дата публикации 10:09, 21.07.25 Количество просмотров 15 Атака на Лукьяновку: людей в метро накрыло облако пыли