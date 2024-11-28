Россия била по энергетике ракетами с кассетными боеприпасами – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на мощную атаку, которую совершила сегодня РФ.

Об этом идет речь в сообщении Телеграм-канала.

"С утра уже были доклады командующего Воздушными силами, министров внутренних дел и энергетики относительно последствий российского удара. Мишень – наша энергетика. Всего около 100 ударных дронов, более 90 ракет разных типов. В нескольких областях зафиксированы удары "Калибрами" с кассетными боеприпасами по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики", — написал он.

По его данным, во всех областях, где это необходимо, вовлечены необходимые силы.

"Максимально работают наши энергетики и все службы, чтобы вернуть нормальную жизнь, чтобы помочь людям. Развернуты Пункти незламності. Каждая такая атака доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизнь, а не на базах хранения. Это особенно важно в зимний период, когда должны защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов", — добавил он.

Напомним, россияне ударили по Украине ракетами и БпЛА. В результате атаки есть травмированые, повреждены объекты энергетической инфраструктуры, возникли проблемы со светом и водой.

В западных областях есть повреждения в результате ракетной атаки. Только на Львовщине без света более полумиллиона абонентов.

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