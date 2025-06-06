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Зеленский отреагировал на массированную российскую атаку и резко обратился к миру (фото)
Россия ночью нанесла массированный удар по Украине: Зеленский призывает мир усилить давление на Россию.
В пятницу, 6 июня, Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, атакуя объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы. Враг использовал более 400 дронов-камикадзе и 40 ракет, в том числе баллистических.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Россия не меняет своего почерка. Очередной масштабный удар по городам и обычной жизни. Били почти по всей Украине: по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Часть ракет и дронов удалось сбить. Спасибо нашим воинам за защиту. Но, к сожалению, не все», — говорится в заметке главы государства.
По его словам, враг применил более 400 дронов и более 40 ракет, среди которых были и баллистические. Часть атак удалось сбить. К сожалению, в результате атаки ранены 49 человек, а также погибли трое работников ГСЧС.
«Мои искренние соболезнования родным. Сейчас на местах работают все необходимые службы, разбирают завалы, продолжаются спасательные операции. Все повреждения обязательно восстановим», — заявил Зеленский.
Президент призвал международное сообщество решительно действовать, чтобы остановить агрессора.
«Россия должна отвечать за это. Они с первой минуты этой войны бьют по городам и селам, чтобы уничтожить жизнь. Мы много сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время забирать жизни, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно», — говорится в сообщении.
Российская атака на Украину 6 июня
В ночь на 6 июня Россия осуществила массированный обстрел Украины, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Также оккупанты выпустили ракеты из морской акватории и с самолетов Ту-95МС.
По официальной информации, враг применил 452 воздушных средства поражения.