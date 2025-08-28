Зеленский отреагировал на массированный ночной удар РФ

© Associated Press

В Киеве в результате ночных российских обстрелов погибли восемь человек, среди них — ребенок. Люди еще могут находиться под завалами. На месте попадания в жилой дом продолжаются спасательные работы.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Очередной массированный удар против наших городов и общин. Снова убийства. Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. до сих пор пользуется тем, что, по крайней мере, часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина”, - подчеркнул глава государства.