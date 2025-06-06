Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины: "Россияне не дождутся!"

Владимир Зеленский / © ТСН

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Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины. По его словам, россиянам не удастся достичь своего.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на саммите городов и регионов.

«Немножко хочется спать, да? Немного есть. Но они (россияне — ред.) не дождутся», — подчеркнул он.

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Глава государства убежден, что, несмотря на российский террор, украинцы устоят.

Ранее президент Зеленский обратился к миру из-за масштабного удара России по Украине. Враг использовал более 400 дронов-камикадзе и 40 ракет, в том числе баллистических. Били почти по всей Украине: по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областям.

По его словам, враг применил более 400 дронов и более 40 ракет, среди которых были и баллистические. Часть атак удалось сбить. К сожалению, в результате атаки ранены 49 человек, а также погибли трое работников ГСЧС. Главнокомандующий выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также призвал международное сообщество решительно действовать, чтобы остановить агрессора.

«Россия должна отвечать за это. Они с первой минуты войны бьют по городам и селам, чтобы уничтожить жизнь. Мы многое сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время уносить жизнь, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно», — говорится в сообщении.

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