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Зеленский отреагировал на массированный удар дронов по Харькову

Зеленский отреагировал на массированный удар дронов по Харькову

Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Ночью в городе погибли четыре человека.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар беспилотников по Харькову, во время которого погибли три спасателя и женщина. Атаку РФ он назвал подлой и циничной.

Об этом глава государства написал в своемTwitter (X).

"Удар по Харькову, обычный жилой дом. Тремя "Шахедами". Подлое и циничное нападение — когда спасатели прибыли на место удара, террористы атаковали снова", — написал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что укрепление противовоздушной обороны Украины позволит сохранить жизнь и защитить украинцев. Украинский лидер заявил, что агрессор РФ обязательно ответит за свои террористические действия.

"Российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове и за все акты агрессии против нашего народа. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы усилить защиту наших городов и сел и защитить наших граждан. Укрепление возможностей противовоздушной обороны Украины напрямую означает спасение жизней", — отметил президент .

Напомним, ночью РФ атаковала Харьков несколькими волнами "Шахедов". оккупанты ударили по жилищной инфраструктуре. Один БпЛА попал прямо в 14-этажку. В результате массированного удара количество погибших возросло до четырех. Среди них трое спасателей.

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш говорит, что во время обстрела не удалось сбить все российские дроны, в частности, из-за близкого расстояния от границы с Российской Федерацией первой группы БПЛА.

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