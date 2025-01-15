Зеленский отреагировал на массированный удар ракетами и дронами по Украине

Утром 15 января армия РФ совершила массированный ракетный удар по Украине. Целью Москвы была энергетическая инфраструктура страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Среди целей — газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие нормальную жизнь людей. Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере 30 уничтожено. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов. Благодаря нашей ПВО, всем задействованным подразделениям сохраняем работу нашей энергетической системы", — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул необходимость усиления имеющихся возможностей украинского воздушного щита.

"Партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн" дали до сих пор не реализованные обещания. Мы говорили и о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет, что может стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить. Сейчас защитой Украины выясняется, способна ли Европа и вообще демократический мир останавливать войны – надежно и на долгое время", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня утром РФ совершила массированную атаку по Украине.

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