Зеленский отреагировал на массированный удар ракетами и дронами по Украине

Президент отмечает необходимость усиления украинского ПВО.
Утром 15 января армия РФ совершила массированный ракетный удар по Украине. Целью Москвы была энергетическая инфраструктура страны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Среди целей — газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие нормальную жизнь людей. Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере 30 уничтожено. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов. Благодаря нашей ПВО, всем задействованным подразделениям сохраняем работу нашей энергетической системы", — подчеркнул глава государства.
Президент подчеркнул необходимость усиления имеющихся возможностей украинского воздушного щита.
"Партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн" дали до сих пор не реализованные обещания. Мы говорили и о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет, что может стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить. Сейчас защитой Украины выясняется, способна ли Европа и вообще демократический мир останавливать войны – надежно и на долгое время", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, сегодня утром РФ совершила массированную атаку по Украине.