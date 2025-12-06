Зеленский отреагировал на массированный удар РФ этой ночью

Владимир Зеленский. / © Associated Press

В настоящее время во многих регионах Украины продолжаются восстановительные работы после российских ударов по гражданской инфраструктуре. Главной цели ночных ударов снова стала энергетика.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Цель россиян - сделать больно миллионам украинцев. Упали (РФ - Ред.) уже настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая. Именно поэтому нужно дополнительное давление. Санкции должны работать, и так же наша ПВО должна работать, а значит, нужно сохранять поддержку защитников жизни", - подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что последствия от российских обстрелов фиксируют во многих регионах Украины. Есть раненые мирные жители. В частности, от удара беспилотников в Фастове Киевской области сгорело главное здание вокзала.

"Бессодержательный с военной точки зрения удар, и россияне не могли не понимать этого", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ночью и утром россияне совершили атаку на Украину. Оккупанты запустили 704 средства воздушного нападения: 51 ракету (17 баллистических), в том числе три аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и 653 беспилотника. Уничтожены 615 воздушных целей.

В целом ночью Россия массированно атаковала железную дорогу и энергетику Украины . Повреждены энергообъекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

