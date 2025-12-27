Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Киеву

Владимир Зеленский. / © Getty Images

С ночи армия Российской Федерации атаковала Киев. Под прицелом врага — энергетика и гражданская инфраструктура. Россияне запустили почти 500 дронов и 40 ракет, в том числе «Кинжалы».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что от российских обстрелов повреждены обычные жилые дома и объекты энергетики. В результате жители столицы и области остались без электроснабжения и отопления. Пока спасатели и ремонтники приступили к работе только на некоторых объектах, другие — ждут окончания отбоев воздушных тревог.

«А где же российский ответ на предложения окончить войну, которые были предоставлены США и миром? Российские представители ведут долгие разговоры, но в реальности за них говорят „Кинжалы“ и „Шахеды“. Это настоящее отношение Путина и его окружения. Они не хотят заканчивать войну и больше пытаются использовать каждую возможность, чтобы за каждую возможность, чтобы за каждую возможность, чтобы за каждым миром, чтобы заставить каждую возможность, чтобы за каждым днем» заявил Зеленский.

Президент в очередной раз подчеркнул, что на Москву до сих пор мало ответного давления. Эту возможность, добавил Зеленский, есть у Америки, Европы и других партнеров Киева.

«Если Россия даже рождественское и новогоднее время превращает в время уничтоженных домов и сожженных квартир, разрушенных электростанций, то на эту больную активность можно ответить только действительно сильными шагами», — добавил президент.

Также Зеленский отметил важность поставок вооружения, ведь «не должно быть задержек в защите жизней».

Как сообщалось, ночью и утром РФ атаковала столицу ракетами и беспилотниками. В нескольких районах Киева повреждены жилые дома. В частности, в Днепровском районе БпЛА попал в 18-этажное здание. На пятом этаже под завалами может находиться человек. Продолжаются спасательные работы.

Масштабная атака погрузила Киев в холод и тьму. Без централизованного теплоснабжения осталось более 2600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы. Кроме того, введены экстренные отключения света.