Зеленский отреагировал на массированный удар России по Украине: что он сказал

Атака на Киев / © Associated Press

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В ночь на 23 июня Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и еще четырем областям Украины.

На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, враг применил более 350 беспилотников, среди которых 159 «шахедов», и 16 ракет. Удар также сопровождался применением баллистических ракет, предположительно из Северной Кореи.

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В результате атаки были повреждены пять многоквартирных жилых домов в столице, а также объекты гражданской инфраструктуры: бизнес-центры, образовательные и медицинские учреждения, в том числе больница в Белой Церкви, куда попал один из дронов. Зафиксировано шесть погибших в Киеве и один человек погиб в Белой Церкви. Еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести, среди них есть дети.

Шевченковский район Киева пострадал больше всего — там был разрушен жилой подъезд многоэтажки, где погибли шесть человек. На месте происшествия работают спасатели, которые разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим. Организована поисково-спасательная операция.

© Владимир Зеленский

Украинские защитники сбили значительную часть вражеских ракет и дронов, но не все были уничтожены, из-за чего враг нанес серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.

© Владимир Зеленский

Президент Зеленский подчеркнул, что страны-соседи России, Ирана и Северной Кореи должны задуматься о своей безопасности, ведь коалиция этих государств продолжает применять террор против Украины.

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© Владимир Зеленский

В ходе визита в Великобританию Владимир Зеленский планирует обсудить с партнерами вопросы усиления обороны Украины и новые санкции против России, чтобы прекратить агрессию и остановить ракетные атаки.

Напомним, Зеленский также прокомментировал ракетный удар РФ по полигону на юге Украины, в результате которого погибли три человека.

В Сухопутных войсках заверили, что «благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава». Однако признали, что есть погибшие и раненые.

Также по словам спикера Сухопутных войск, некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности, поэтому получили ранения. Также он уточнил, что удар произошел в Херсонской области.

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