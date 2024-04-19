Зеленский отреагировал на мощные ракетные удары по Днепру и области

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар ракетами ночью 19 апреля по Днепру и области – городам Кривой Рог и Синельниково. В результате удара РФ есть погибшие и пострадавшие.

Об этом глава государства написал в своих соцсетях.

Президент отметил коварство врага, ракетный удар которого разрушил обычный жилой дом и повредил вокзал в Днепре.

Зеленский заявил, что РФ совершает террор, а потому Москва должна отвечать за свои действия, а "каждая ракет, каждый "Шахед" должны сбиваться". По его словам, мир должен это гарантировать и партнеры имеют необходимые возможности. Говоря об этом, президент провел параллель с ситуацией на Ближнем Востоке.

"Каждое государство, которое предоставляет системы ПВО Украине, каждый лидер, который помогает убеждать партнеров, что ПВО сейчас должно быть не на складах, а в реальных городах и общинах, которые подвергаются ударам террористов, все, кто поддерживает нашу защиту, являются спасителями жизни". Мы должны нанести поражение российскому террору. Это потребность не только нашего государства, не только украинцев – это глобальная потребность», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, ночью Россия ударила дронами, крылатыми и авиационными ракетами. В купанты применили 36 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось уничтожить 15 ракет 14 БпЛА Shahed и даже бомбардировщик ТУ-22М3.

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