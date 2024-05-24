Мощные удары России по Харькову и области: Зеленский сделал заявление

Мощные удары русской армии по Харькову и области 23 мая – это свидетельство того, что Москва воюет с человечностью, убивает взрослых и детей, а также разрушает города и деревни.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на своих страницах в соцсетях.

"Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжена 50 000 книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни", — говорится в его сообщении.

Глава государства отмечает, что российский террор должен проиграть. Для этого, отметил Зеленский, нужна достаточная решительность мировых лидеров.

"Достаточная противовоздушная оборона украинских городов и общин, достаточные дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения", – добавил украинский лидер.

Напомним, 23 мая около 10:30 Харьков потряс мощные взрывы. Местные власти сообщили, что россияне массированно ударили по городу – выпустили 15 ракет. В частности, армия России нанесла удар по типографии "Фактор-печать". Погибли семь человек.

Уже через несколько часов в Харькове снова произошли взрывы . Россияне ударили авиабомбами по областному центру и Дергачам. Более десяти человек получили ранения.

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