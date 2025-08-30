Зеленский отреагировал на ночной массированный удар РФ по Украине

Владимир Зеленский. / © Офис президента Украины

Этой ночью россияне "запустили против обычной жизни" почти в 540 дронов и более 40 ракет. Вновь пострадала гражданская инфраструктура – жилые дома и предприятия. В частности, в Запорожье произошло попадание в многоэтажку. Погиб один человек.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы видели реакцию мира на предварительный обстрел. Но теперь, когда Россия снова показывает, что на слова ей плевать, мы рассчитываем на реальные действия. Понятно четко, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов", - заявил глава государства.

Зеленский отмечает, что политические заявления не прекратят войну, а нужны настоящие шаги. По его словам, единственный способ вновь открыть окно возможности для дипломатии - "это жесткие тарифы против всех, кто накачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы - банковские и энергетические".

"Мы ждем действий Америки, Европы и всего мира", - добавил президент.

К слову, президент подчеркнул, что в эту ночь силы ПВО и экстренные службы работали в других регионах. От удара пострадали Волынская, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

Напомним, этой ночью РФ ударила ночью дронами и разными типами ракет, в частности, Х-101, "Калибрамы", "Искандерами-К", Х-59. В общей сложности россияне запустили 582 средства воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 548 целей. Произошли попадания пяти ракет и 24 ударных БПЛА на семи локациях.

В частности, Запорожье оказалось под мощным комбинированным обстрелом. РФ запустила по городу семь ракет и дроны По меньшей мере, один человек погиб. Кроме того, более 20 человек травмированы, среди которых и дети.