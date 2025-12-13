Зеленский отреагировал на ночную атаку и сказал, куда был направлен основной удар РФ

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Ночью против 13 декабря во время массированной атаки по Украине армия РФ запустила 450 ударных дронов и 30 ракет разных типов. оккупанты атаковали объекты энергетики. Тысячи украинцев в разных областях остались без света, есть проблемы с теплом и водоснабжением.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все необходимые службы сейчас работают над восстановлением электро- и водоснабжения в общинах, пострадавших после ночной российской атаки. Основной удар снова был по энергетике, по югу и Одесщине. Тысячи семей сейчас остаются без света", - подчеркнул он.

По словам главы государства, в результате массированной атаки более десятка гражданских объектов повреждены по всей стране. Отключения света произошли в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Также были атакованы Днепровщину и Черкасщину.

Президент подчеркнул, что ночной террор, который ночью осуществила Российская Федерация, - "это точно не о завершении войны".

"Они в дальнейшем хотят уничтожить наше государство, нанести больше боли нашим людям. Нам нужна поддержка во всем, что поможет защитить жизнь и закончить эту войну: усиление ПВО и наших воинов на фронте, усиление нашей дальнобойности и усиление давления на Россию", - отметил Зеленский.

Он в очередной раз напомнил о том, что нужно давить на Москву, чтобы в Кремле завершали начавшуюся войну.

Напомним, ночью и утром по всей стране и в отдельных областях была объявлена воздушная тревога. Россияне атаковали дронами и различными типами ракет, в частности "Калибрами" и "Кинжалами". В частности, под массированным ударом находилась Одесская область.

По данным властей, ночью и утром произошла одна из самых массированных атак на Одесщину. Произошли повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры. Одесса осталась без электричества. Поезда, курсирующие в направлении города и города, существенно задерживаются.

Также ночью россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Украины - Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областей. В регионах часть потребителей осталась без света.