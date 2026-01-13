Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ и назвал основные цели

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Ночью против 13 января армия РФ еще раз ударила ракетами и беспилотниками об энергетике в разных областях Украины . Кроме того, произошли разрушения жилой и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Снова основная цель удара – наша энергетика: генерация, подстанции. Многие разрушения представляют собой жилую и гражданскую инфраструктуру. Под ударами были Днепровщина, Житомирщина, Запорожье, Киевщина, Одесщина, Сумщина, Харьковщина, Донбасса», - подчеркнул глава государства.

Реклама

По словам Зеленского, россияне ударили ракетами по почтовому терминалу в Коротиче Харьковской области, где погибли четверо.

Президент подчеркнул, что не простой остается ситуация в Киевской области. Несколько сот тысяч семей остаются без электроснабжения. В населенных пунктах работают пункты несокрушимости.

«Каждый такой удар против жизни – это напоминание, что нельзя прекращать поддержку Украины. Ракеты к системам ПВО нужны ежедневно, особенно во время зимы. Мир может ответить на этот террор новым пакетом помощи. Мы рассчитываем на ускорение поставок, о чем уже договорено с Америкой и Европой. Россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью Россия ударила баллистическими ракетами и дронами. Россияне запустили более 20 баллистических и крылатых ракет, а также 293 ударных БПЛА. По данным военных, удары баллистики были нанесены по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.

Реклама

В частности, россияне снова атаковали ТЭС ДТЭК. В результате атаки существенно повреждено оборудование теплоэлектростанции. Известно, что в Одесской области есть разрушение двух энергетических объектов. В настоящее время без электроснабжения остаются около 47 тысяч семей.